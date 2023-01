Juve, la stoccata di Allegri all'avvocato Grassani in diretta tv

Intervenuto in diretta televisiva per spiegare la posizione del club di De Laurentiis in merito all'affare Osimhen, con la Procura di Napoli che ha chiesto proroga di sei mesi per ulteriori accertamenti, il legale del Napoli, l'avvocato Mattia Grassani, ha chiarito ogni aspetto in riferimento all'operazione col Lille del 2020. Ad ascoltarlo, ai microfoni di Dazn, c'era anche Massimiliano Allegri. L'allenatore della Juventus è intervenuto dopo la gara pareggiata 3-3 allo Stadium contro l'Atalanta.