TORINO - Seduta molto difficile in Piazza Affari per la Juventus dopo la penalizzazione in classifica che potrebbe rendere irraggiungibile la qualificazione alla prossima Champions League: il titolo, che a inizio giornata ha faticato a fare prezzo di ingresso, ha chiuso in calo del 5,1% a 0,31 euro, dopo un minimo di seduta a quota 0,28.