Juve: Pogba e Vlahovic, rientro sempre più vicino

Prosegue il recupero dagli infortuni sia di Paul Pogba che di Dusan Vlahovic . I due assi bianconeri sono tornati a lavorare in gruppo già dalla scorsa settimana, una buonissima notizia per mister Massimiliano Allegri . Oggi il tecnico bianconero ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi, ma Pogba è stato lo stesso alla Continassa per allenarsi.

Si svuota a poco a poco l’infermeria

Anche per Vlahovic si avvicina la data del rientro in campo. Entrambi potrebbero essere convocati per la gara di domenica contro il Monza e intanto giovedì saranno impiegati in un test match. L’allenamento, a porte aperte, è fissato alle 11,30. Si svuota quindi a poco a poco l’infermeria della Juve, dopo il ritorno in campo di Cuadrado.