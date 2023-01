Juve, la carica pro Bremer su Twitter

Una stagione altalenante sin qui per il giocatore

Il difensore ha giocato una buona partita di fronte ai bergamaschi, dopo una prestazione invece disastrosa a Napoli, dove la Juventus ha chiuso con cinque gol al passivo. In questa stagione il brasiliano ha avuto alti e bassi, offrendo prove sottotono all’inizio del campionato ma riuscendo anche a trovare un po’ di continuità con il passare delle giornate, sino alla pessima performance di Napoli, per fortuna non ripetuta domenica contro l’Atalanta.