La Juve rischia grosso in Europa: cosa può succedere una volta finiti i processi

ROMA - I fronti aperti bianconeri sono molteplici e portano anche a possibili ricadute a livello continentale. Oggi è in programma il comitato esecutivo dell’Uefa: il tema Juve non è in agenda ma l’argomento diventerà d’attualità, se non già ora in via informale, certamente quando la giustizia italiana avrà completato il suo corso. Solo allora, quando si saranno conclusi i processi, Nyon si muoverà e deciderà eventuali provvedimenti.