Juve, Pogba per Vlahovic: il video fa impazzire i tifosi

Juve, Pogba e Vlahovic fanno impazzire i tifosi

I due calciatori bianconeri sono stato schierati da Massimiliano Allegri nella partitella del pomeriggio per verificare le loro condizioni fisiche. Un test preannunciato già come decisivo dall'allenatore in vista di una possibile convocazione per la gara di domenica contro il Monza. Il video postato sui social dall'account ufficiale del club sembra far ben sperare, tanto da aver già fatto impazzire i tifosi nei commenti. Nella ripresa si vede infatti Pogba lanciare a rete Vlahovic, bravo ad incrociare un diagonale perfetto sul secondo palo. Un'azione che potrebbe presto diventare realtà anche in una gara ufficiale. La partitella si è conclusa con la tripletta dell'attaccante serbo e una doppietta per il francese.