Juve, durissimo attacco dalla Spagna sul caso plusvalenze

Non si ferma l’ondata di reazioni dopo la sentenza della Corte Federale d’Appello della Figc che ha condannato la Juve a quindici punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. A parlare, dalla Spagna, è stato Javier Morente, Head of Relations with International Sports Associations della Liga, che ha mosso una forte critica al club bianconero. Secondo uno dei vertici della Liga, “i quindici punti in meno sono una conseguenza molto grave per la Juve, figlia di uno scandalo finanziario architettato non solo gonfiando il valore dei calciatori nei trasferimenti, ma anche nascondendo il reale monte ingaggi dei giocatori. Questo è ciò che denunciamo da molto tempo e che continueremo a fare”.