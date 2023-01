Juve, che bordata di Lemina: "Scavalcato da Marichisio perché era il principino, con Allegri..."

Juve, Lemina rivela: "Ho litigato con Allegri, ecco il motivo"

Con la maglia della Juventus Lemina ha collezionato 42 presenze in due stagione, mettendo anche a referto 3 gol e vincendo due scudetti e due coppe Italia. Il periodo in bianconero non è però sempre stato facile, come ammesso dal diretto interessato: "Quando sono arrivato Marchisio si era infortunato e quindi ho potuto giocare rapidamente, non c’erano altri a centrocampo. Gioco sei partite e per cinque volte sono il migliore in campo. Andava tutto bene, ma poi c’è stato il ritorno di Marchisio. Lui è il principino di Torino, quindi doveva giocare! Era una situazione difficile da accettare perché conoscevo il mio livello. Ero in panchina solo perché ci sono degli status da rispettare. Ho anche avuto una lite con Allegri in campo, durante un allenamento. Quel weekend avevamo perso e ho avuto l’impressione che ce l'avesse con me. Ha solo appesantito il clima e da lì per un mese mi sono allenato da solo. Devo ammettere di essere rimasto sorpreso dalla posizione dei miei compagni, gli hanno detto che avrebbe dovuto reintegrarmi in squadra. Ho capito di aver sempre avuto ragione".