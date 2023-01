Juve, McKennie oggi a Leeds

TORINO - La cessione di Weston McKennie era nell’aria. Preventivata da mesi, che il sacrificio sull’altare di mercato e bilancio potesse riguardare l’americano era chiaro da tempo. Aspettando il rientro dei vari infortunati, da Paul Pogba in poi, ritenendo di non avere nemmeno bisogno di un sostituto. Ma per andare fino in fondo, la Juve ha atteso gli ultimi giorni di mercato, con l’obiettivo unico di vedere esaudite le proprie richieste: McKennie via a gennaio sì, ma solo alle condizioni del club bianconero. In termini economici, soprattutto di formula: a titolo definitivo o quasi, aprendo al massimo a un prestito con obbligo di riscatto condizionato. E su questo aspetto si era concentrata l’ultima fase della trattativa con il Leeds, società in grado di convincere un tipo ambizioso come McKennie che aveva già respinto altre offerte.