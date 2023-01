Juve, Allegri: “Dobbiamo tornare a vincere”

“Pogba e Vlahovic saranno cambi importanti”

Il tecnico bianconero ha parlato della scelta di De Sciglio a destra: “Mattia ha fatto un buon test giovedì di 45 minuti, oggi in quella posizione ho preferito partire con lui, vediamo come si svolge la partita. Comunque poi avremo alternative durante la partita, con fuori Cuadrado, Mckennie partito (da oggi è al Leeds in prestito) e ora vediamo un attimino l’evolversi della partita, poi valuteremo. Pogba e Vlahovic? Li aspettavamo, come aspettiamo gli altri che sono fuori. Sappiamo che è tanto che non giocano, non hanno tanto minutaggio, però è importante averli. Come cambi saranno giocatori importanti”.