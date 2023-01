Allegri spietato: "La Juve deve salvarsi!". La frase sulla crisi gela i tifosi

Dopo il disastroso ko interno contro il Monza , mister Massimiliano Allegri non fa sconti e si prende tutte le responsabilità: “Credo che un primo tempo simile non lo avessimo mai fatto, il secondo è andato meglio ma guardiamo l’altro. Siamo tutti responsabili della prestazione fatta. Bisogna fare punti che ci portino alla salvezza minimo e se non guardiamo la realtà ci facciamo male. Bisogna ricreare l'attenzione e bisogna ripartire".

“Dobbiamo essere consapevoli della classifica che abbiamo”

Il tecnico della Juve osserva: “Con l’Atalanta è stata una partita particolare, io guardo i dati. In tre partite abbiamo fatto un punto e subito 10 gol. Abbiamo facilitato noi i gol del Monza, sono usciti con una facilità disarmante. È vero che dico che abbiamo fatto 38 punti, ma ora ne abbiamo 23 e bisogna essere consapevoli della classifica che abbiamo”. Allegri è stato molto duro con i suoi: “Chi non è in grado di lavorare e pensare al campo, è normale stia fuori. Abbiamo la Coppa Italia, dobbiamo fare i punti perché ora la classifica dice 23. Normale lavorare su questa classifica che per ora è quella reale. Serve un esame di coscienza, giovedì c’è una partita da dentro o fuori”. Sull’infortunio di Milik: “Ha qualcosa al flessore, ha sentito tirare e starà fuori. Recupereremo Vlahovic che sta bene, Kean ha fatto gol fino ad ora e ha certe caratteristiche. I giocatori possono fare risultati”.