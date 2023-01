Juve-Monza diretta: ora Live la partita di oggi

15.05

3' Subito occasione Juve

Bianconeri pericolosi: cross calcio di punizione tagliato ed insidioso di Paredes, con la palla che per poco non finisce in porta. Dopo una leggera deviazione, la sfera termina in corner

15.02

1' Inizia la partita

Dopo il minuto di silenzio in ricordo dell'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio scomparso ieri, parte il match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Monza

14.44

Le parole di Gatti

Prima dell'inizio della partita ha parlato il difensore bianconero Federio Gatti ai microfoni di DAZN: "Che sensazione dà avere Pogba e Vlahovic? Possono dare molto, abbiamo bisogno di loro. Sono due giocatori fenomenali" (Leggi tutto)

14.00

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, De Sciglio, Paredes, Fagioli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Kean

Allenatore: Massimiliano Allegri

MONZA: Di Gregorio, Izzo, Caldirola, Pablo Marì, Birindelli, Rovella, Machin, C. Augusto, Pessina, Caprari, Dany Mota

Allenatore: Raffaele Palladino

13.30

Le novità tra i convocati della Juventus

Massimiliano Allegri ha convocato 22 calciatori per la partita contro il Monza. Sono nuovamente disponibili, come preannunciato dal tecnico nella conferenza stampa della vigilia, Pogba e Vlahovic. Assenti invece Chiesa per un affaticamento alla gamba operata e McKennie per questioni di mercato.

13.25

Serie A, allo Stadium si gioca Juve-Monza

Dopo appena 10 giorni, Juventus e Monza si ritrovano nuovamente di fronte, stavolta in campionato. Dopo il successo dei bianconeri per 2-1 in Coppa Italia, la squadra di Massimiliano Allegri proverà a battere nuovamente i brianzoli per ottenere 3 punti preziosissimi in chiave classifica. Start alle ore 15.

Torino - Allianz Stadium