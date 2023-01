Juventus-Monza diretta: ora LIVE la partita di oggi

20:30

La Juve ritrova il Monza dopo quattro mesi

Il confronto tra Juventus e Monza torna a distanza di quattro mesi dal clamoroso risultato maturato in campionato, quando la compagine brianzola vinse di misura, nel proprio stadio, grazie a una marcatura di Gytkjaer

20:05

Juve-Monza, le formazioni ufficiali

Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling-Junior; Soulé; Kean. All. Allegri.

Monza (3-5-1-1): Cragno; Antov, Marlon, Marì, Carboni; Colpani, Pessina; Ranocchia, Valoti, D'Alessandro; Gytkjaer. All.: Palladino

19:40

Juve-Monza segna l'esordio del nuovo CdA

La gara di questa sera segna l'esordio del nuovo Consiglio di Amministrazione, affidato a Ferrero che ieri è stato nominato nuovo presidente della Juventus. Leggi tutto.

19:30

Coppa Italia, allo Stadium c'è Juve-Monza

Si accendono i riflettori allo Stadium per il confronto tra Juventus e Monza, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Si prevede un ricco turnover da parte di Allegri, in vista dell'importante match di campionato che i bianconeri giocheranno contro l'Atalanta. La Juve ha l'intenzione di passare il turno, in modo da puntare al quindicesimo successo nella manifestazione tricolore. Leggi tutto.

Torino - Allianz Stadium