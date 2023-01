Juve, Di Maria fa il mea culpa

Angel Di Maria, attaccante della Juve, ha parlato dopo la brutta sconfitta dei bianconeri in casa contro il Monza: “Siamo partiti molto male nella prima parte, un po’ meglio nel secondo tempo. Stiamo attraversando un periodo difficile”. Secondo Di Maria, “con l’Atalanta abbiamo fatto un’ottima partita e avremmo meritato qualcosa in più del pareggio, mentre oggi abbiamo giocato male. Non sento di avere più responsabilità degli altri. Però ci sono stati tanti errori individuali e dobbiamo pensare solamente a lavorare”.