"Juve, Di Maria: spunta una squadra turca per il cartellino dell'argentino"

Il fatto che Di Maria sia in scadenza, non fa altro che aumentare i dubbi relativi al suo futuro. Il campione argentino è legato alla Juventus da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno e, al momento, non ci sono stati segnali relativi a un possibile rinnovo. Di Maria ha parlato recentemente del suo futuro a una emittente argentina, sottolineando quanto la sua volontà sia quella di chiudere la carriera al Rosario Central. Ma prima di allora, ci sarà un'altra esperienza per El Fideo?