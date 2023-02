Diretta Allegri: segui la conferenza alla vigilia di Juve-Lazio LIVE

TORINO - Vigilia di Coppa Italia per la Juventus : l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri presenta il prossimo match contro la Lazio . Le parole in diretta nella conferenza stampa nella sala conferenze dell'Allianz Stadium.

14:30

Coppa Italia e penalizzazione

"Ai meno 15 ci penserà la società a difenderci. E' normale un contraccolpo, ma non deve essere un alibi, dobbiamo andare in campo ed essere bravi. Poi credo che sia la prima volta che in questa fase del campionato vengono tolti 15 punti. Ora l'obiettivo è riprendere piano piano, un passo alla volta. E domani è Coppa Italia, è differente".

14:28

Il mercato

"E' inutile parlare di cose oggettive: la Juventus ha fatto un buon mercato, perché ha centrato gli obiettivi. McKennie voleva partire, Akè ha trovato una soluzione buona, Zuelli è andato a Pisa, Pellegrini alla Lazio. E' inutile fare confronti col calcio inglese: il rapporto è 1 a 4".

14:26

Tentazione tridente

"Avevo fin dall'inizio in mente la soluzione Chiesa-Di Maria con Vlahovic, o la punta, davanti. Poi le vicissitudini del calcio, Pogba fuori, poi Di Maria e Vlahovic. La squadra ha un assetto diverso. Pogba in allenamento ha fatto una bella partita, ma bisogna riassestare il motore, ci vuole tempo. Magari sarà in condizioni ottimali tra 2-3 mesi. La squadra deve avere un equilibrio che nelle ultime partite è mancato".

14:23

Paredes deve darci una mano. Vlahovic titolare

Sulla prestazione opaca di Paredes con il Monza: "Domenica hanno fatto tutti una brutta prestazione nel primo tempo. Nella ripresa c'è stata reazione, ma conta vincere le partite e non l'abbiamo fatto. Paredes ha fatto buone partite e altre meno buone: sono importanti questi 4 mesi, deve darci una mano. Vlanovic? Domani dovrebbe giocare dall'inizio. Gli altri devo valutare e decidere perché è una partita che può finire nei 120 minuti. Le sostituzioni saranno molto più importanti."

14:20

Turnover. Pogba out

Sul turnover: "Non per chi ha giocato tanto, siamo partiti con un nuovo campionato iniziato il 4 gennaio e abbiamo fatto poche partite. Non ho ancora deciso la formazione per domani, lo farò domattina. A parte Bonucci ancora out, l'unico indisponibile per un indolenzimento ai flessori e Pogba. Purtroppo quando resti fermo a lungo vengono fuori dolori e c'è bisogno di tempo"

14:17

Monza? Ora è Coppa Italia

"I ragazzi erano dispiaciuti, ma ora c'è la Coppa Italia, è un'altra competizione, di campionato ne parleremo di nuovo dopo, dobbiamo concentrarci sulla partita di domani, una partita secca contro una Lazio che in campionato sta facendo cose ottime"

14:15

Inizia la conferenza stampa

L'allenatore della Juventus Allegri è arrivato nella sala conferenze dell'Allianz Stadium. Ha inizio la conferenza stampa

13:45

I precedenti

Juventus e Lazio si sono affrontate 24 volte in Coppa Italia (leggermente avanti i bianconeri nel bilancio con nove successi a otto, con sette pareggi). Due degli ultimi tre confronti sono arrivati in finale (2015 e 2017) sempre vinta dalla Juventus (2015 e 2017). Ai quarti Juventus e Lazio si sono affrontate già due volte: nella prima occasione (1999/2000) ha superato il turno la squadra biancoceleste, nella seconda (2016) hanno prevalso i bianconeri (1-0 nel 2016).

13.30

Verso Juventus-Lazio

La Juventus si presenta all'appuntamento reduce, in campionato, dalla sconfitta in casa contro il Monza (0-2) e ha raccolto un solo punto nelle ultime tre uscite (pari in casa con l'Atalanta). In Coppa Italia, agli ottavi, i bianconeri hanno superato proprio il Monza. La Lazio arriva dopo il pareggio in campionato contro la Fiorentina (1-1 all'Olimpico), che ha fatto seguito al rotondo successo sul Milan: agli ottavi di Coppa Italia la squadra di Sarri ha superato il Bologna.

Sala Conferenze dell'Allianz Stadium, Torino