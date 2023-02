Juve, ecco l'esito degli esami per Pogba: la scelta per la Salernitana

Juve, le condizioni di Pogba per la Salernitana

Gli esami stumentali a cui si è sottoposto l'ex Manchester United hanno escluso lesioni muscolari. Un sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri e la Juventus, che dovranno comunque ancora attendere un po' prima di vederlo in campo. Pogba salterà la sfida contro la Salernitana di martedì e punta a tornare il 16 febbraio per gli spareggi di Europa Leaue contro il Nantes. Difficile, infatti, che possa già essere in campo per la gara casalinga con la Fiorentina di domenica prossima.