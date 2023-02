Juve, De Sciglio reagisce alle critiche: "Non ho fatto niente di male"

Nonostante il ritorno alla vittoria della Juventus contro la Salernitana , non è un momento felice per De Sciglio . Il difensore bianconero è particolarmente criticato dai tifosi nelle ultime settimane, in particolare in occasione del match di Coppa Italia contro la Lazio . Fischi che hanno fatto intervenire anche il suo procuratore, Giovanni Branchini.

"Non ho fatto niente di male"

Nel post gara dell'Arechi, De Sciglio ha rivelato a Dazn il proprio stato d'animo: "Io penso solo al campo, credo che debba essere giudicato per cosa faccio in campo. Non ho fatto niente di male, do il massimo per questa maglia in campo perché per me la priorità è la Juventus". Il difensore ha anche apprezzato le parole in suo supporto pronunciate da Allegri: "Mi hanno fatto molto piacere perché sono stati eventi spiacevoli e sono contento abbia preso posizione nei miei confronti".