Juve, Miretti in stampelle: rivelata l'entità dell'infortunio

Miretti al J|Medical

Questa mattina, Miretti si è recato presso il J|Medical dove ha effettuato le visite di controllo. Il responso sull'infortunio e sui tempi di recupero verranno resi noti in giornata. Il calciatore è uscito dal centro in stampelle, un aspetto che non lascia dormire sonni tranquilli al tecnico Allegri e ai tifosi bianconeri.

Il comunicato della Juventus: sono escluse fratture

Nessuna frattura per Miretti, come sottolineato dal comunicato pubblicato dalla Juventus attraverso i propri canali ufficiali: "Questa mattina Fabio Miretti, a seguito della distorsione della caviglia sinistra, è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|Medical che hanno escluso fratture e il calciatore inizierà l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".