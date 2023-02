Di Maria lascia senza parole Paredes: la domanda sulla Juve è inaspettata

Di Maria, che scivoloni! Paredes se la ride e vince il duello social

Veloce in campo, decisamente meno nel quiz. El Fideo è partito malissimo. Paredes gli ha chiesto di nominare cinque calciatori che hanno vinto un mondiale e giocato nella Juventus. Di Maria ha fatto scena muta menzionando solo Buffon a tempo scaduto per poi chiedere a Paredes: “Ma io e te valevamo?”. E giù risate. Non gli è andata meglio quando è stato il momento di nominare i cinque argentini che hanno giocato nella Juventus: “Higuain, Dybala, Di Maria, Paredes e...”. A tempo scaduto Paredes lo ha schernito: “Hai dimenticato Tevez”. Nessun dubbio sul superpotere che vorrebbe avere (“Essere velocissimo come Flash”) prima di un nuovo clamoroso scivolone. “Nomina cinque città italiane”. Di Maria si è incartato: “Torino, Roma, Palermo e...”. Stop. Irrefrenabile il divertimento di Paredes a cui Di Maria ha risposto: “Sette secondi sono troppo pochi per me”. Di Maria ha toppato anche quando è stato invitato a elencare le squadre in cui Paredes ha giocato: “Roma, Empoli, PSG, Juventus e Zenit”. E Paredes, che è finito al centro di una serie di polemiche per un post su Instagram dedicato proprio a uno dei club mancanti ha risposto: “E il Boca?”.

Niente asado come piatto preferito di Paredes: "Sono le patatine fritte" a cui è poi passata la virtuale palla. Decisamente più reattivo nel citare, dopo un momento di esitazione, Padoin per dribblare la domanda su tre centrocampisti che hanno giocato nella Juventus: “Hai studiato” ha commentato incassando il colpo Di Maria. Paredes lo ha di nuovo stupito sapendo rispondere anche alla domanda sulla serie tv preferita di Di Maria: “La Casa di Carta”. Qualche semaforo rosso sulle domande relative ai gusti di Di Maria ma alla fine è stata lui a spuntarla.