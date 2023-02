Pogba risponde alle critiche sui social: tifosi della Juve furiosi

Un video in cui non si risparma in palestra. A corredo una citazione di Pelè: “Il successo non è un caso. È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e soprattutto amore per quello che fai o impari a fare”. Così Paul Pogba ha inteso "rispondere" a chi si domanda quando tornerà in campo e alle critiche da cui è sempre più bersagliato proprio per la sua prolungata assenza. Un post su Instagram, attraverso cui aveva documentato una sua vacanza sulla neve, lo aveva fatto finire nell'occhio del ciclone. Ora il ricorso al popolare social network è consapevole: per dimostrare tutta la sua voglia di rientrare. Gli sforzi che sta sostenendo per raggiungere l'obiettivo.