Juve, nuove intercettazioni: Arrivabene allo scoperto sulle plusvalenze. E sulla Uefa...

Intercettazioni Juve, preoccupazione sull'iscrizione alla Champions League

In un'intercettazione della Guardia di Finanza del 19 ottobre 2021, Maurizio Arrivabene parla della possibilità che la Juventus possa non riuscire ad iscriversi alla prossima Champions League: "Ci sono cose che mi fanno accapponare un po’ la pelle, ti dirò perché poi ci saranno anche delle decisioni da prendere…Una cosa riguarda i parametri Uefa. Perché dai calcoli che abbiamo fatto noi siamo assolutamente fuori dai parametri, però può esser che ci siamo persi qualcosa". A queste parole risponde Stefano Cerrato, direttore finanziario del club bianconero: "La società rispetta i parametri Uefa per l’iscrizione alla Champions 2022/23, ma con quelli attuali non potrebbe iscriversi all’edizione 2023/24". Arrivabene si esprime poi anche sulle plusvalenze: "Devo dire che è un problema del sistema calcio complessivo, non solo di Juve; io sono rimasto devo dire allibito; la Federazione parla di cambiamenti solo ora dopo il vostro “intervento”, mi chiedo dove fossero prima". Sul tema Cherubini parla invece in maniera diversa in una telefonata che potrebbe minare la linea dell'accusa: "È un tema talmente delicato stabilire il valore di un calciatore, a distanza di anni che lo faccio non è facile, però purtroppo siamo entrati l’anno scorso nel mirino per aver fatto una serie di operazioni cessioni determinate anche da acquisti, da scambi, e quindi sembrava che fossero operazioni così costruite più su valori economici che non su tecnici. In realtà abbiamo fatto delle operazioni interessanti anche dal punto di vista proprio tecnico".