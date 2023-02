Allegrismo: ecco dove nasce l'arrampicata Juve

"La Juve ha fatto 44 punti in campionato, non mi sta bene che qualcuno dica che la nostra stagione sia fallimentare: chi non si ricorda i 44 punti vuol dire che la memory card piena". Ecco, per capire dove affondi le radici l'arrampicata Juve, come l'ha felicemente definita il Corriere dello Sport stamane in edicola, bisogna partire dal ringhio di Max dopo la vittoria sulla Fiorentina che ha proiettato i bianconeri al secondo posto virtuale in classifica. Anche se, aspettando Samp-Inter, Allegri subito ha usato il condizionale: "Saremmo secondi a 44 punti, ma dobbiamo pensare a raggiungere che stanno sopra di noi". Prova provata di un realismo cui fare ricorso come antidoto al logorio della giustizia sportiva moderna, aspettando il Collegio di Garanzia e tutto ciò che verrà dopo.