Juve, il messaggio di Trezeguet: "Ecco di cosa ha bisogno il club..."

David Trezeguet è intervenuto nel corso di Super Tele su Dazn per commentare il momento che sta attraversando la Juventus: "Non sto seguendo molto il campionato italiano, ma con la Juve ho un legame molto particolare. La penalizzazione di quindici punti non sarà affatto semplice da gestire, ma credo che il gruppo stia dimostrando di essere all’altezza, anche con la Fiorentina ha fatto un'ottima partita. I fischi? E' capitato anche a noi subirne, ma sono cose che guardano più i giornalisti. Quando la squadra è concentrata in campo, ciò che accade sugli spalti non ci riguardava. I fischi fanno parte di questo mestiere, poi quando uno gioca alla Juve… la Juve deve essere sempre protagonista".