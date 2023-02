Juve, l'amaro commento di Sneijder dopo l'arresto di Ihattaren: ecco cosa ha detto

Nuovo arresto per Ihattaren che continua a far parlare di sé per episodi negativi che non hanno nulla a che vedere con il calcio. Il centrocampista di proprietà della Juventus, classe 2002, è stato arrestato con l'accusa di violenza nei confronti dell'ex fidanzata. A commentare l'accaduto è stato l'ex interista Snejider, il quale più volte in passato ha cercato di aiutare Ihattaren a tornare in forma: una iniziativa che è durata poco, visto l'atteggiamento del giovane calciatore che ha spinto Snejider a interrompere gli allenamenti.