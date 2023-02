Juve Women, il coming out di Boattin e Sembrant: "Ringraziamo il club"

TORINO - Dopo quello di Jakub Jankto , arriva un altro coming out nel mondo del calcio. Con l'avvicinarsi di San Valentino una coppia è voluta uscire allo scoperto, dichiarando il loro amore. Si tratta di Linda Sembrant e Lisa Boattin , difensori nella Juve Women . Le due hanno parlato per la campagna 'Storie di Un Grande Amore', organizzata dal club bianconero per raccontare le relazioni nel mondo Juve. Nel video Sembrant e Boattin hanno raccontato la loro storia.

"La Juve ci ha fatto incontrare"

Nel video, pubblicato sull'account ufficiale del club bianconero, parla così la Boattin: "La nostra relazione è iniziata grazie alla Juventus. È grazie al calcio se ci siamo incontrate". Aggiunge Sembrant: "La Juve è speciale, perché mi ha portato ad incontrarla". "Mi ha portata da te - aggiunge ancora Boattin -. Penso che ognuno debba sentirsi libero di essere quello che è. Io voglio sentirmi bene con me stessa ed essere felice". Poi ancora Sembrant: "Nel mio secondo anno alla Juve abbiamo fatto un campionato bellissimo e poi mi sono fatta male al ginocchio. La squadra ha alzato la coppa nel momento in cui io ero in un letto d'ospedale, pronta ad essere operata. Lisa mi ha mandato una foto, con la coppa e la mia maglia in mano, ed è stato speciale, perché io ero lì con lei con lo spirito". Chiude Boattin: "Per me era un momento speciale, perché avevamo vinto lo scudetto, ed ero triste, perché sapevo che lei stava entrando in sala operatoria".