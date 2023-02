Juve-Nantes, l'amarezza di Marchisio dopo il pari: "Loro sono 13^ in Ligue 1..."

Il pareggio maturato ieri tra Juventus e Nantes ha amareggiato l'ambiente bianconero, con i tifosi ospiti che sono tornati in Francia colmi di entusiasmo per essere riusciti a evitare la sconfitta all'Allianz Stadium . Tra i delusi dal risultato c'è anche Claudio Marchisio che su Twitter ha esternato tutto il proprio rammarico per la mancata vittoria.

"La fortuna non serve con squadre come il Nantes"

Sul rigore non concesso alla Juve nel finale, Marchisio ha sbottato: "Non possiamo attaccarci a questo. Loro sono 13^ in Ligue1. Noi siamo secondi in serie A (ovvio c'è stata la penalizzazione) e tanti giocatori di livello assoluto (campioni del mondo, d'Europa etc etc). Al commento di Marchisio ha risposto un tifoso che ha ribadito: "Claudio con un pizzico di fortuna questa partita finisce 4-0...". Netta e chiara, con una vena di polemica, la replica dell'ex juventino: "La fortuna ti serve e te la vai a prendere con le squadre forti. Non con queste. Per favore dai. E questo ragionamento fa capire quante persone hanno avuto la fortuna di avere una tastiera, al posto di avere un talento per poterci giocare".