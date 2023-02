Juve-Nantes diretta: Blas risponde a Vlahovic, ma quel rigore negato...

Termina la partita tra Juventus e Nantes sul risultato di 1-1. Pareggio che va stretto ai bianconeri che hanno dominato a lunghi tratti la gara anche dopo il gol del vantaggio di Vlahovic . La squadra di Allegri rientra male però nel secondo tempo dove subisce il gol del pareggio di Blas . Buona la reazione della Juventus che attacca molto sfiorando il gol con Chiesa ma non basta. All'ultimo minuto la Juventus recrimina un rigore per fallo di mano di Centonze sul colpo di testa di Bremer, ma l'arbitro lo nega. La qualificazione agli ottavi di Europa League si giocherà in Francia.

22:58

90' + 6'- Rigore negato alla Juventus

Bremer prende il tempo sui difensori, Centonze devia con la mano la palla che stava entrando. L'arbitro va al Var ma nega il rigore e dà anche fallo in attacco .

22:51

90' +2'- Occasione Juve

Palla deliziosa di Chiesa per Danilo che prova a calciare al volo ma la palla va alta.

22:45

84' - Locatelli spreca un'occasione

Locatelli ha lo spazio per calciare ma la allarga verso Cuadrado e perde il pallone. Nulla di fatto sulla ripartenza del Nantes.

22:25

66' - Assedio Juve

Altra traversa della Juventus, questa volta con Di Maria direttamente da calcio d'angolo.

22:22

63' - La Juve sfiora il nuovo vantaggio

Traversa, linea e palo interno per Chiesa: la Juventus va vicina al gol del nuovo vantaggio dopo l'assist di Vlahovic. Palla che entra parzialmente ma non del tutto.

22:20

60' - Pareggia il Nantes

Ripartenza fulminea del Nantes: Mohamed guida il contropiede e serve un assist al bacio per Blas che segna il gol del pareggio.

22:17

59' - Schema su punizione per la Juve

Prova lo schema la Juve da punizione con il tocco morbido di Di Maria per Chiesa che però viene anticipato

22:13

52' - Spinge il Nantes

Bel cross di Blas per Sissoko solo in area: il centrocampista però non riesce a impattare bene il pallone di testa

22:05

46' - Juve-Nantes, via al secondo tempo

Tornano in campo le squadre per il secondo tempo. Prima frazione che è terminata sul risultato di 1-0 con il gol di Vlahovic. Nessun cambio per le due formazioni.

21:49

45'+1' - Juve-Nantes, finisce il primo tempo

Dopo un minuto di recupero, termina il primo tempo di Juventus-Nantes. Finora decisivo il gol di Vlahovic.

21:48

46' - Giallo per Castelletto, occasione per Paredes

La prima ammonizione della partita è per Castelletto: punito il difensore del Nantes dopo una spallata in pieno volto ai danni di Chiesa. Sulla punizione Paredes va direttamente in porta, palla diretta sotto la traversa, smanaccia Lafont.

21:43

40' - Ci prova il Nantes

Non si arrende il Nantes che prova a prendersi il campo: dopo una fitta rete di passaggi, la palla arriva al terzino Centonze che prova il tiro dalla distanza, troppo facile per Szczesny.

21:30

30' - Juventus vicina al raddoppio

I bianconeri sfiorano il raddoppio sul cross di Alex Sandro deviato da Girotto. Serve un miracolo di Lafont per evitare il secondo gol dei padroni di casa.

21:23

23' - Di Maria pericoloso

Ancora Angel Di Maria pericoloso con un bel tiro dalla distanza, ma Lafont non si fa sorprendere.

21:13

13' - Vantaggio Juve: gol di Vlahovic

Lancio perfetto di Di Maria dalla trequarti per Chiesa che di testa fa da sponda per Vlahovic. Il serbo deve solo appoggiarla per portare la Juve in vantaggio.

21:08

8' - Doppio calcio d'angolo per il Nantes

Primi due calci d'angolo per i francesi: prima è Danilo a risolvere una situazione spinosa con un rimpallo in area, il secondo si spegne con un tiro di Blas respinto dalla difesa juventina.

21:03

3' - Primo tiro di Di Maria

Il primo tiro della partita è della Juventus: De Sciglio la passa a Di Maria che poco fuori dall'area di rigore fa partire un tiro a giro, respinge Lafont.

21:00

1' - Juve-Nantes, inizia la partita

Dopo l'inno dell'Europa League e uno striscione di solidarietà al popolo turco e siriano per il terremoto, c'è il fischio d'inizio all'Allianz Stadium, inizia Juventus-Nantes. Atmsofera magica con lo stadio tutto esaurito. Primo possesso per i bianconeri.

20:45

Allegri: " Dobbiamo portare rispetto al Nantes "

Nella conferenza alla vigilia del match, queste sono state le parole di Allegri sulla gara. "Dobbiamo portare rispetto al Nantes. Non so se siamo i favoriti, ma loro sono una buona squadra. Voglia dare un grande abbraccio al giocatore che ha perso la figlia".

20:10

Il Nantes e il dramma Ganago

L'ambiente Nantes pochi giorni prima della partita è stato scosso dalla notizia della tragica morta della figlia di 5 anni di Ignatius Ganago per un malore improvviso. L'attaccante camerunense è subito tornato in Camerun salterà la partita contro la Juventus (leggi qui).

19:50

Juve-Nantes, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte ufficiali di Massimiliano Allegri e Antoine Kombouaré per la sfida.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Corchia, Girotto, Castelletto, Pallois; Sissoko, Moutoussamy; Blas, Chirivella, Coco; Mohamed. Allenatore: Antoine Kombouaré.

19:45

I precedenti

Quella di stasera sarà la terza partita di sempre tra Juventus e Nantes. Le prime due risalgono alle semifinali di Champions League della stagione 95/96. L'andata a Torino fu vinta dai bianconeri, guidati da Lippi, per 2-0. Mentre il ritorno in Francia andò ai gialloverdi per 3-2. Juve che comunque passò il turno accedendo alla finale per poi vincerla e alzare la sua seconda Champions League.

19:40

Juve-Nantes, si avvicina il fischio d'inizio

Tutto è pronto per l'inizio della partita tra Juventus e Nantes, valida per l'andata dello spareggio di Europa League. Fischio d'inizio in programma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

Torino - Allianz Stadium