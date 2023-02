Non è stata una bella immagine quella mostrata dai tifosi dello Spezia nel corso del match con la Juve. I sostenitori bianconeri, in occasione dell'uscita dal campo di Kostic, si sono lasciati andare a insulti e anche a parole razziste tra le quali "zingaro". Il centrocampista non ha risposto alle provocazioni in maniera plateale, ma ha semplicemente ha alzato il pollice in segno di "ok". Una parentesi non di certo positiva nel pomeriggio vissuto al Picco.