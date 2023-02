Juve, il digiuno da interrompere per passare il turno col Nantes in Europa League

Sale l'attesa per la gara di ritorno dei play off di Europa League tra Nantes e Juve. Il match si giocherà domani in Francia e si ripartirà dall'1-1 dell'andata. Ai bianconeri servirà vincere per approdare agli ottavi di finale della seconda competizione europea per club. La vittoria del torneo rappresenta un obiettivo per la compagine bianconera, anche per gli importanti risvolti economici che ne deriverebbero dall'automatica qualificazione in Champions League in caso di trionfo.