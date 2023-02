Juve, vigilia di Europa League con il Nantes: c'è un inaspettato rientro

La Juventus si sta allenando in vista del match di domani con il Nantes, valido per i play off di Europa League. I bianconeri stanno effettuando l'allenamento della vigilia e in campo c'è Pogba. Il centrocampista si è riscaldato con i compagni di squadra: non è escluso che la sua presenza possa essere foriera di una possibile convocazione per la sfida che si giocherà in Francia, altrimenti Allegri spera per averlo a disposizione per il derby col Torino.