Juve, nuoi guai in vista: spuntano carte segrete nell'inchiesta Prisma

Ci sono nuovi sviluppi legati all'Inchiesta Prisma che vede coinvolta la Juventus. Secondo quanto riportato da Repubblica, la Procura di Torino avrebbe scovato degli accordi segreti, non depositati in Lega e che riguardano i trasferimenti in uscita di calciatori a club come Atalanta e Udinese: tali società venivano utilizzate come fossero delle "banche" per permettere al sodalizio bianconero di far quadrare i conti. Elementi che, con l'indagine chiusa, potrebbero portare a delle contestazioni suppletive durante il processo.