Di Maria, prima il mondo e poi l’Europa: la Juve ci crede

Chi guarda al calcio con lo spirito del tifoso ingrigito dalle delusioni a un certo punto si è sentito sollevato per un fatto semplice e critico: Angel Di Maria non giocava mai. Non proprio mai come Pogba, ma insomma da agosto a novembre aveva messo insieme nove assenze per infortunio, più altre due per squalifica. E se è per questo aveva cominciato con lo stesso disperante ritmo anche dopo la conclusione del Mondiale, al quale invece aveva partecipato nel pieno delle sue energie, pure se saggiamente amministrate dal commissario tecnico Scaloni. Non possiamo biasimare chi, da avversario, sperava che Di Maria continuasse dello stesso passo fino alla fine della stagione, per poi tornare in Argentina ad attizzare gli ultimi fuochi della carriera. Invece, come dice Allegri, i campioni vedono cose che altri non vedono e scorgono orizzonti dove sembrano comparire solo rocce nude e nuvole fosche. Peraltro Di Maria aveva mostrato già nella prima, sfortunata fase della stagione quanto una Juventus dai piedi legnosi si giovasse della sua presenza, nei pochi momenti in cui, più come trequartista che come attaccante puro, l’Angel riusciva a sedersi a tavola con i compagni. Quattro assist non sono pochi, soprattutto se giochi supplicando i muscoli delle gambe di non disturbare.