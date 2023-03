Juve, rientro Pogba: il particolare omaggio di Fagioli

La Juventus ha riaccolto Pogba, sceso in campo per la prima volta in stagione nel corso del derby di ieri col Torino. Il centrocampista francese è stato omaggiato da tutto lo Stadium con continue ovazioni, sin da quando - nel primo tempo - ha cominciato a scaldarsi. Non sono mancati i festeggiamenti da parte dei compagni di squadra, con lo stesso Allegri che ha rimarcato l'importanza del rientro di Pogba nel post gara.