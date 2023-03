Ceferin, stipendio da capogiro mentre lavora alla nuova Champions League

Lo stipendio 2021/2022 di Aleksander Ceferin fa registare un aumento rispetto a quello precedente. Il presidente della UEFA , fermo oppositore dei club, tra i quali la Juventus , che hanno provato a far decollare la nascita della Superlega , era finito al centro delle polemiche per quanto guadagnasse proprio nei giorni in cui il progetto era stato presentato. Un polverone che spinse la UEFA a pubblicare il suo report finanziario 2019/2020 . Nel report emergeva che Ceferin aveva percepito di più rispetto alla stagione 2020/2021 ed il trend è stato confermato anche per l'annata 2021/2022 .

Ceferin, quanto è aumentato lo stipendio del presidente fermo oppositore della Superlega

Mentre il calcio attende il 5 aprile, quando verrà emesso verdetto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul presunto monopolio UEFA nell’organizzazione delle competizioni, Ceferin lavora alla nuova Champions League al via dalla stagione 2024/2025. Il numero uno della Federcalcio europea prosegue, dunque, il suo mandato e vede lievitare i suo introiti: in base al Financial Report UEFA 2021/2022, Ceferin ha incassato un compenso lordo di 2.700.000 franchi svizzeri (2,7 milioni di euro al cambio attuale), senza l’aggiunta di bonus, esattamente come nel 2020/2021. Con riferimento alla valuta originaria, la cifra è in aumento di circa 140mila franchi svizzeri rispetto alla stagione precedente.