Juve, Rabiot esce allo scoperto: la condizione per il rinnovo

"La qualificazione alla prossima edizione della Champions League inciderà sulle scelte per il mio futuro". Così Adrien Rabiot al termine di Roma-Juve 1-0, valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Ai microfoni di DAZN il centrocampista francese, in scadenza di contratto con i bianconeri, non ha usato giri di parole ammettendo che deciderà se rinnovare o meno anche in base a quale saranno le competizioni che il club disputerà nella prossima stagione.