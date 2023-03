Roma-Juventus 0-0 diretta: ora LIVE la partita di oggi

ROMA - Big match della venticinquesima giornata di campionato, la Roma di José Mourinho sfida la Juventus di Massimiliano Allegri in un Olimpico sold out. Punti preziosi per entrambe le squadre: l'obiettivo di giallorossi e bianconeri è l'Europa. La Roma deve rimanere agganciata alla zona Champions , la Juve invece sperare di avvicinarsi in classifica al gruppetto di testa.

20:46

1' - INIZIA ROMA-JUVENTUS

Si parte, l'arbitro Maresca fischia l'inizio della partita. Il primo possesso palla è della Roma.

20:32

Mourinho nel pre sulla sospensione della squalifica

Mourinho a Dazn: "La sospensione della squalifica? C’è un processo in corso e non devo parlare, voglio solo lavorare in pace. Oggi sono con la squadra e mi interessa solto aiutare i miei con il miglior risultato possibile. Pellegrini? Ha avuto dei problemi, ha giocato quasi sempre, vediamo come sta e se può fare 90’, abbiamo anche una partita importante giovedì, vediamo come reagisce. Dybala? Ci sono giocatori che giocano contro le ex squadre e non soffrono dal punto di vista dell’emozione. Non ho parlato con Paulo, ha già giocato a Torino contro la Juve all'andata, ha esperienza e non penso sia un problema per lui".