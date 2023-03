Serra, cosa rischia per il caso Mourinho: non succedeva da Calciopoli

Serra a rischio squalifica

La staff di avvocati della Roma ha prodotto diversi video che certificano labiali inappropriati di Serra, che avrebbe pronunciato parole non accettabili per il suo ruolo. Secondo quanto filtra da ambienti federali, Serra sarà deferito dalla procura e quindi andrebbe a giudizio. A un arbitro non succede dai tempi di Calciopoli nel 2006. Se giudicato colpevole di condotta non idonea, Serra potrebbe andare incontro a una lunga squalifica e rischierebbe di uscire per sempre dall'organico degli arbitri di Serie A e B.