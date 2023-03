Liverpool-Man Utd e l'incredibile 7-0. In Serie A la Juve è "regina": meglio di un'altra big

Il 7-0 del Liverpool contro il Man Utd (QUI i gol e gli highlights) ha lasciato tutti gli appassionati di calcio inglesi a bocca aperta: una vittoria netta in una gara storica, che ha portato i tifosi dei Reds a rilanciarsi in una stagione fin qui non positiva. In Italia, però, non si tratta di un risultato raro: nella storia della Serie A è accaduto ben 20 volte - tra successi casalinghi e in trasferta - dalla stagione 1949/50 fino al campionato 2020/21: sia la prima che l'ultima volta coincidono con sfide tra il Milan e il Torino. Tuttavia, il primato per vittorie di questo tipo non è dei rossoneri, ma appartiene alla Juve.