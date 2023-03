Chiesa: "Pallone d'Oro? Penso a vincere con la Juve, sulla scelta del numero 7..."

Juve, Chiesa e la rivelazione sul numero 7

Il calciatore bianconero si è espresso così sulle sensazioni provate nell'ultima stagione: "Ho avuto paura di rifarmi male solo dopo i primi allenamenti. L'affetto dei tifosi mi ha aiutato e mi sta aiutanto tantissimo ancora oggi, li ho sentiti sempre vicini a me. Tra i miei compagni ringrazio soprattutto Chiellini, Bonucci, Vlahovic e De Ligt". Chiesa ha poi parlato della scelta della maglia numero 7: "Volevo cambiare visto che i più importanti sono dall’1 all’11. Il 7 me l’ha lasciato Dusan che voleva la 9. A livello di storia recente qui l’ha indossato Ronaldo che è uno che fa parte dei cinque più grandi della storia del calcio, quindi è ancora di più un onore". Infine ha svelato i suoi obiettivi personali per il futuro: "Pallone d'Oro? Sarebbe bello, ma penso solo a vincere qualcosa quest'anno con la Juve. Soprattutto dopo quello che è successo avrebbe ancora più significato".

