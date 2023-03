Chiambretti critica Bremer dopo il gol nel derby: "Non me l'aspettavo..."

L'attacco di Chiambretti a Bremer

Intervistato da Dazn, Chiambretti ha commentato con amarezza il gesto di Bremer: "È andato via con un grande gesto, per permettere al Toro di non perderlo a parametro zero. Poi ha esultato, dimenticandosi di essere cresciuto nel Torino, vezzeggiato dal Torino... Da uno come Bremer non me l'aspettavo. Il Torino è una squadra leggendaria ed è fatta da 100 bambini, tutti tifosi del Torino. Fatto appositamente per creare un vivaio...".

