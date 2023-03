Europa League, quante volte la Juve ha superato gli ottavi di finale? Ecco il dato

È la vigilia del match tra Juventus e Friburgo , con i bianconeri che sono desiderosi di prevalere nel doppio confronto per ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Sarà la terza partecipazione della "Vecchia Signora" alle fasi finali della seconda competizione calcistica della Uefa, da quando nel 2009 ha cambiato la propria denominazione in Europa League . Come sono i precedenti?

Juve, l'unico acuto agli ottavi contro la Fiorentina

Nella stagione 2009/2010, la compagine guidata da Conte venne eliminato proprio agli ottavi di finale contro l'Everton. Allo Stadium, nel match d'andata, i bianconeri si imposero per 3-1, ma al ritorno gli inglesi rimontarono clamorosamente lo svantaggio, vincendo con il risultato di 4-1. Nell'annata successiva, invece, la Juventus trovò l'eliminazione al primo turno, in un girone formato insieme a Manchester City, Lech Poznan e Salisburgo. L'ultima partecipazione dei bianconeri in Europa League risale all'edizione 2013/2014, dove agli ottavi di finale (dopo aver eliminato ai sedicesimi il Trabzonspor) vinse il doppio confronto con la Fiorentina, fino ad arrivare in semifinale dove si consumò l'eliminazione in favore del Benfica.