Merci Rabiot, la Giovane Juve vola e le manca solo un gol di Vlahovic Ma è solo questione di tempo

Vola in alto la Giovane Juve che usa la testa (17 i gol realizzati nel gioco aereo dall'inizio della stagione), scavalca Bologna e Torino, è a quattro punti dal sesto posto e a nove dalla zona Champions, aspettando Milan-Salernitana. Allegri aggiorna soddisfatto la contabilità virtuale che, senza il -15, lo vedrebbe secondo, a 15 punti dal Napoli, ma con 3 lunghezze in più rispetto all'Inter che sfiderà domenica prossima a San Siro. L'orgoglio non è bastato alla Samp, volitiva e grintosa al punto da rimontare per due volte i bianconeri nel primo tempo, cedendo poi alla distanza. Con quattro giocatori in campo nati dal 2000 in poi (Fagioli, Miretti, Barrenechea e Vlahovic), la Juve era partita benissimo. Graziata in avvio da Gabbiadini, la squadra di Allegri ha piazzato un micidiale uno due con Bremer e Rabiot: due gol di testa, specialità della casa, come ribadito nel finale da Soulé. In quindici minuti, fra l'11' e il 26', i bianconeri parevano avere chiuso il conto, ma non avevano fatto i conti con la reazione doriana, capace di agguantare i rivali nel giro di sessanta secondi. Prima con Augello, terminale di una ficcante azione offensiva e poi con Djuricic, bravissimo a colpire d'interno il pallone ricevuto su incursione di Zanoli. I fischi dello Stadium hanno scandito il sofferto avvicinamento bianconero all'intervallo, provvidenziale per riordinare le idee.