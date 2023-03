Juve, Fagioli e Miretti protagonisti: la frase di Mancini che premia i due bianconeri

È un buon momento per Fagioli e Miretti . I due giovani centrocampisti della Juventus stanno trovando la giusta continuità di presenze e di rendimento, rivelandosi elementi molto importanti per Allegri . Entrambi sono alla prima stagione importante in serie A, a parte qualche sporadica presenza fatta registrare nelle scorse stagioni. La risposta è stata positiva, come sottolineato dallo stesso Roberto Mancini , per i quali ha riservato parole al miele ai microfoni di Dazn: "Fagioli e Miretti? Ci fa molto piacere. Sono due ragazzi bravi! Fagioli è meno giovane di Miretti, ma avranno grande futuro in Nazionale".

Juve, i numeri di Fagioli e Miretti

La Juve spera che un grande futuro lo avranno anche in bianconero, visto che il club sta creando gradualmente un nuovo corso in cui sarà dato ampio spazio ai giovani promettenti che emergeranno soprattutto dalla Next Gen. Positivi i numeri di Fagioli e Miretti. Il primo ha maturato 24 presenze in stagione fino a questo momento, con 2 reti (messe a segno contro Lecce e Inter in campionato) e ben 5 assist, di cui l'ultimo realizzato a Rabiot per il gol del 3-2 contro la Sampdoria. Rendimento costante anche per Miretti con 27 presenze, nonostante l'infortunio alla caviglia che gli ha fatto saltare tutto il mese di febbraio. Il classe 2003 non è ancora comparso sul tabellino dei marcatori, ma ha messo a referto 3 assist, rivelandosi prezioso anche lui nel corso del match con i blucerchiati, servendo a Rabiot la palla del 2-1. La Juve sta cercando di trovarsi dei campioni in casa e con Fagioli e Miretti è sulla strada giusta, per la gioia anche della Nazionale.