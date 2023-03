Juve, Allegri: "Passare il turno sarebbe importante, su Di Maria e Chiesa..."

Juve, l'annuncio di Allegri su Chiesa e Di Maria

L'allenatore bianconero ha presentato così la sfida alla squadra tedesca: "Mi aspetto una gara diversa da parte loro rispetto all'andata. Dobbiamo scendere in campo con la convinzione di passare il turno, sarebbe un bel risultato. L'Europa League non è una competizione facile, ci sono tante squadre forti. Bisogna fare un passettino alla volta, il bilancio lo faremo alla fine. Vlahovic è dispiaciuto di non aver segnato nell'ultima partita, ma fisicamente sta bene. Viene da tre mesi di inattività, sono sicuro che tornerà presto al gol". Allegri ha quindi fatto il punto sulle condizioni di Di Maria e Chiesa: "Angel ha saltato un po' di allenamenti e oggi ha fatto differenziato. Non dobbiamo forzarlo, altrimenti c'è il rischio che stia fuori 40 giorni. Vedremo domani per la titolarità, ma è difficile. Chiesa sembrava quello messo peggio e invece si è allenato bene. Sarà a disposizione dalla panchina". In seguito ha preso la parola anche Szczesny, che ha accompagnato l'allenatore in conferenza: "Più facile preparare queste partire? Qui abbiamo la possibilità di portare a casa un trofeo europeo, sicuramente è stimolante. Io alla Juve non ho mai giocato questa competizione, è un'opportunità. Il prossimo anno vogliamo però tornare in Champions vincendo questa coppa o tramite il campionato. Anche col -15 possiamo finire tra le prime quattro".