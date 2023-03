Allegri e la frase su Mourinho: "Attacco alla Juve? No, ce l'aveva con qualcun altro"

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus , sfida valida per la 27esima giornata di Serie A. Una partita molto importante che potrebbe riavvicinare ulteriormente i bianconeri alla Champions League.

Juve, Allegri sugli infortunati: "Chiesa sta bene, su Di Maria e Pogba..."

L'allenatore bianconero ha presentato così il derby d'Italia: "Sarà una partita meravigliosa e affascinante. Affrontiamo una squadra forte, dovremo essere molto bravi e concentrati. Gli scontri diretti sono sempre complicati da giocare, ma direi che quest'anno siamo in linea. Champions con il -15? Dobbiamo fare il massimo delle nostre possibilità, ma recuperare fino al quarto posto è difficile. Non dimentichiamoci che sul campo saremmo secondi a 53 punti. Il nostro obiettivo è arrivare in finale di Europa League, di Coppa Italia e rimanere tra le prime quattro". Allegri ha quindi fatto il punto sulla situazione degli infortunati: "Oggi ci sarà l'ultimo allenamento, ma mi sembra che Di Maria stia bene. Devo ancora valutare Miretti e Bonucci, mentre Milik, Pogba e Alex Sandro non saranno della partita. Chiesta sta bene, viene da un grande gol ed è contento. Su Pogba diciamo sempre le stesse cose, credo che difficilmente sarà a disposizione subito dopo la sosta". Allegri ha infine risposto alla battuta di Mourinho sull'Europa League: "Questo è il format, non penso fosse un attacco nei nostri confronti. Ce l'aveva con la Uefa".