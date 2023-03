Bremer convocato in extremis dal Brasile: svelato il motivo

Superata la sfida di Serie A contro l'Inter, in programma domenica 19 marzo alle 20:45, per molti giocatori della Juve - e di Serie A - sarà il momento di mettere nel mirino gli impegni con le proprie nazionali. Ai calciatori bianconeri che già negli scorsi giorni erano stati chiamati dalle rispettive federazioni in vista della sosta del campionato si è aggiunto in queste ore Gleison Bremer, convocato dal Brasile in extremis per sostituire un suo connazionale.