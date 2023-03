Juve, i convocati di Allegri per l'Inter: la decisione su Di Maria

Dopo essersi qualificata ai quarti di UEFA Europa League (QUI il tabellone completo della competizione), per la Juve è il momento di mettere nel mirino la prossima sfida di Serie A contro l'Inter, in programma domenica alle 20:45. Dopo il turno di riposo contro la Samp in campionato e la panchina contro il Friburgo, Di Maria sarà a disposizione di Allegri per il Derby d'Italia. Prima convocazione in Serie A per Sekulov. Assente Miretti.