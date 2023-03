Juve, Calvo: "Sentenza Coni? Importante avere una data. Su Di Maria e Rabiot..."

Juve, Calvo: "Incognite sul futuro"

Calvo si è espresso così sulla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni del prossimo 19 aprile: "Per il momento non abbiamo nessuna sensazione in merito, è importante avere finalmente una data. Il giorno dopo giocheremo in Europa League, non è il massimo. Dovremo essere bravi a prepararci e tenere concentrata la squadra indipendentemente dall’esito". Il dirigente ha poi fatto chiarezza sulla situazione contrattuale di Di Maria e Rabiot: "Sono due giocatori importanti, i campioni si trovano sempre bene alla Juventus. Per il futuro ci sono delle incognite, ma nelle prossime settimane approfondiremo i discorsi. Quando avremo qualcosa da annunciare lo faremo".