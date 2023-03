La carica di Bremer tra Juve e Brasile dopo il successo con l'Inter: ecco cosa ha detto

Bremer è stato convocato dal Brasile dopo l'infortunio rimediato da Marquinhos. Il difensore bianconero vuole sfruttare al meglio questa opportunità con la selezione verdeoro, come rivelato a Globo Esporte: "Essere in nazionale è un orgoglio e un sogno che si realizza. Ogni squadra è speciale e farò del mio meglio per far parte dell’intero ciclo fino alla Coppa del Mondo 2026. È sempre importante iniziare un ciclo con una buona prestazione e una vittoria. Abituarsi al gruppo e allo staff tecnico e dare il meglio in campo. Sono molto felice ed emozionato".